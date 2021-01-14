Після кішок і собак у Труша готуються вакцинувати людей

Тернопільщина готується до першої хвилі вакцинації від COVID-19.

В області створено 11 бригад на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Бригада складається з лікаря, медичної сестри, водія, лікаря-дублера та середнього медичного працівника.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

Першій хвилі вакцинації підлягають медики, які надають допомогу хворим на COVID-19, члени мобільних бригад, які проводять забір для ПЛР-тестування, працівники соціальних закладів та їх підопічні, представники Збройних сил України та Нацгвардії.

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