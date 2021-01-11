У Тернопільській обласній державній адміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Участь у засіданні взяв заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

На порядку денному розглянули ряд питань, зокрема: епізоотичну ситуацію в Європі та Україні високопатогенного грипу птиці та шляхи запобігання спалахам захворювання на території області; епізоотична ситуація в Україні та області щодо африканської чуми свиней; епізоотична ситуація в області щодо сказу і методи профілактики захворювання.

«Епізоотична ситуація в області щодо високопатогенного грипу птиці, АЧС та сказу є – загрозливо. Тому необхідно посилити контроль за роботою спеціалізованих господарств та проводити роз’яснювальні роботи серед населення щодо методів запобігання спалахів. Керівники ж, у свою чергу, при захворюванні тварин повинні негайно інформувати державну службу ветеринарної медицини», – зазначає Ігор Гайдук.

Як підкреслив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків, галузь свинарства Тернопільщини, як і всієї України є під постійною загрозою занесення збудника АЧС. Лише дотримання закритого режиму роботи свиногосподарств усіх форм власності, регулярне проведення щеплення можуть запобігти спалахам. Також необхідно проводити планові моніторинги на грип серед свійської, перелітної та синантропної птиці.

Під час засідання окрему увагу приділили проблемі сказу тварин та питанням його профілактики. Відтак було прийнято рішення провести вакцинацію від сказу всіх собак і котів, які утримуються на території області. Також проводяться роз’яснювальні роботи серед населення з проблеми сказу та методів його профілактики.