На Тернопільщині продовжуються тенденції зі зниження температурних показників. За прогнозами синоптиків, вночі температура повітря опускатиметься до -22, вдень температурні показники коливатимуться від 8 до 13 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду визначатиме гребінь антициклону над Північним морем. В області буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. У тумані видимість погіршуватиметься до 600 – 1000 м.

«Найближчими днями два піки морозної погоди – 9 та 13 січня. Вночі, зрозуміло, найнижче. Насправді, такі два стрибки холоду та й по одній добі – не таке вже й страшне, якщо чесно. Тому в околицях саме цих двох днів постарайтесь звести до мінімуму використання електроприладів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається холоднеча майже до кінця тижня. Далі морози послаблюватимуться.