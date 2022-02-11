Пік зимової хвилі COVID-19 можливий через два тижні. Такі прогнози Центру економіки охорони здоров’я.

Стрімкі тенденції поширення хвороби простежуються в усіх регіонах України, а, зокрема, і на Тернопільщині.

За інформацією Центру економіки охорони здоров’я, половина регіонів України можуть стати «червоними» вже цього тижня. В країні можуть фіксувати до 55 тис. випадків на добу.

«У нашій області високий коефіцієнт виявленості нових випадків захворювання. Зокрема, і перевищення саме цього показника призвело до потрапляння у помаранчеву зону. Нині значного росту динаміки госпіталізацій не простежується. 3 лютого ми зафіксували 1665 хворих – це було найбільше від початку пандемії. Значних стрибків захворюваності далі не реєструється. В обласній дитячій лікарні ми розгорнули додатково сто ліжок. Через неблагополучний розвиток ситуації на території області визначено 23 заклади для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, у яких розгорнуто 2176 ліжкомісць, які забезпечені киснем. На сьогодні завантаження ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, становить майже 48%. Бачимо, що є висока захворюваність серед школярів. Також хворіють педагогічні працівники, медики”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, з 11 лютого у Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях почне діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.