Біатлоністи збірної України здобули срібні медалі в естафеті 4х7,5 км на етапі Кубка світу в Нове-Место (Чехія).

За нашу команду виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний, повідомляє Укрінформ.

Українці відстали від переможців – команди Норвегії на 38,2 секунди и мали 5 промахів на вогневих рубежах.

Норвегія показала час 1 година 10 хвилин 25,3 секунди (5 промахів). Третьою була збірна Швеції (+43,3; 8 промахів; 1 штрафне коло).

Загалом у гонці взяли участь 26 команд.

Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами.

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