Жіноча збірна України з біатлону, яка складалася з Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної, стала четвертою в естафетній гонці на сьомому етапі Кубка світу в чеському Нове Место.

«Синьо-жовті» були серед лідерів упродовж усієї гонки, але на останній стрільбі лідерка команди Олена Підгрушна зайшла на штрафне коло, повідомляє Радіо Свобода.

Через це довелося боротися за третє місце з росіянками та німкенями, за яких на останньому етапі бігла переможниця спринту Деніз Херманн. Саме німецькій примі Підгрушна програла «бронзу», а от росіянку впевнено випередила.

В боротьбі за «золото» норвежки випередили француженок.

О 18:00 за київським часом відбудеться чоловіча естафета. За збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.