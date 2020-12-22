Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено про підозру 2 підприємцям – жителям Підволочиського району Тернопільської області за ч. 4 ст. 246 КК України, які незаконно зрубали 25 дерев у лісосмузі, зберігали їх та транспортували.

За версією слідства, у липні 2019 року 2 підприємців, залучивши до вирубування деревини місцевих жителів, спиляли бензопилами 25 ясенів у смузі відводу автомобільної дороги місцевого значення Оріховець-Турівка-Красне-Товсте між селами Рожиськ та Оріховець Підволочиського району Тернопільської області. За словами найманих для вирубки дерев селян, роботодавці запевнили їх про законність даної діяльності та наявності усіх дозвільних документів й пообіцяли грошову винагороду від 300 до 600 грн за день кожному.

Для транспортування зрубаних ясенів зловмисники найняли знайомого – власника автомобіля ЗІЛ, який теж був переконаний у законності запропонованої йому роботи.

У лісових насадженнях за межами населених пунктів між селами Рожиськ та Оріховець правоохоронці виявили 25 пнів свіжозрубаних дерев, три бензопили, а також каністри з паливно-мастильними матеріалами й дві сокири.

За фактом незаконної вирубки розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області.

Шкода довкіллю, завдана незаконною вирубкою становить понад 800 тис грн.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.