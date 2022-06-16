Підходити до залишків збитих ракет небезпечно для життя і здоров’я.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, ракети оброблені небезпечною речовиною, внаслідок – можна отруїтися. Окрім цього, їхні залишки можуть детонувати.

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«Будь які предмети, виявлені на території області, чи це залишки ракет, про них необхідно негайно повідомляти. Якщо ви зняли на телефон, то поширювати такі речі не можна. Можна повідомити поліції чи СБУ. Після обстрілів Чорткова і Тернополя були залишки ракет, відчувалися залишки хімічних елементів. Ракетні носії, які доносять до нас крилаті ракети, вони мають у собі відповідне паливо. Нам повідомили, що у Кременецькому районі знайдена ракета, багато людей там скупчилося. Цього робити неможна. Можна отруїтися, може бути детонація», – зазначив Олександр Богомол.

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Додамо, учора внаслідок падіння залишків збитої ракети у Кременецькому районі утворилася вирва. Її засипали тракторами.