Підірвався на саморобній міні: на Харківщині під час розмінування дороги загинув сапер з Тернопільщини

Ще одного Захисника втратила Тернопільщина.

У Харківській області загинув уродженець села Торське Заліщицької громади, старший солдат, сапер Сергій Побігун. Йому було лише 32 роки.

Трагедія сталася 2 жовтня в районі населеного пункту Нижня Журавка, коли чоловік здійснював розмінування маршруту для руху техніки – вибухнув саморобний пристрій, який залишили окупанти.

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“Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця. Ніякі слова не зменшать біль утрати рідних. Це важка втрата для кожного із нас… Глибоко сумуємо разом з родиною.

Царство небесне і вічна пам’ять…”. – ідеться у зверненні Заліщицької міської ради.