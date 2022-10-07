У боях на Херсонщині загинув 42-річний Богдан Пастеркевич з Тернопільщини

4 жовтня на Півдні України, у селі Давидів Брід Херсонської області, під час виконання бойового завдання загинув Богдан Пастеркевич, уродженець села Дзвиняч Заліщицької громади.

Про це повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

Чоловікові було 42 роки.

“Світлий, щирий, мужній воїн-захисник, який віддав своє життя за те, що любив найбільше – свій край, свою родину, свою Батьківщину.

Спочивай з миром. Ти обов’язково побачиш з неба Україну вільною та квітучою!

Низький уклін та щирі співчуття рідним.

Герої не вмирають!

Вічна пам’ять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні міської ради.

Про чин похорону буде додатково повідомлено.