Днями мережею Інтернет ширилося відео, на якому водій автобуса, що здійснював пасажирські перевезення, порушив правила дорожнього руху. Керманич, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, здійснив обгін на пішохідному переході та, дивом, не наїхав на пішохода.

Патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу правопорушника. Ним виявився водій, який торік двічі вчинив ДТП, а в цьому році — чоловік неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Охоронці порядку провели з водієм профілактичну бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали.

Дедалі частіше водії, які здійснюють перевезення пасажирів, порушують правила дорожнього руху. Тож патрульні посилюють контроль за дотриманням ПДР пасажироперевізниками, адже вони відповідають не лише за власну безпеку, а й за безпеку пасажирів та інших учасників дорожнього руху.