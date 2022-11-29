Соціальний гардероб “Одежина” продовжує роботу у Тернополі, – повідомила керівниця закладу Яна Шкуратова. Попри відсутність електроенергії, потребуючі люди можу відвідувати магазин та безкоштовно отримувати необхідні речі.

Жителька Херсонщини Олеся Полянська приїхала до Тернополя восени. Жінка розповідає: збиралася швидко, відтак не встигла захопити зимових речей.

“Ми з дітьми зібралися за годину. Дізналися про можливість їхати та одразу прийняли рішення. Із собою не маємо ніяких теплих речей. Тому цей магазин дуже став нам у нагоді. Дякуємо тернополянам за таку хорошу ініціативу. Це серйозно допомагає”.

Соціальний гардероб у Тернополі заснували 4 роки тому. Його кредо — «Маєш – віддай, потребуєш – візьми».

“За час роботи нашого магазину вдалося допомогти сотням потребуючих. Продовжуємо роботу під час війни. В цей час потребуючих людей, звісно, побільшало. Це – переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани праці, багатодітні родини, діти війни, чорнобильці, погорільці, а також люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Нас дуже радує, що ми можемо хоча б трохи їм допомогти. Дякуємо всім, хто підтримує наш проект“, – каже Яна Шкуратова.

Керівники проекту “Одежина” шукають партнерів, а також готові до співпраці.