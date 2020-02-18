Депутати Микулинецької селищної ради та виконавчого комітету категорично проти заселення евакуйованих з Китаю громадян у санаторій “Медобори”, що в селі Конопківка.

Відповідне звернення до президента, Міністерства охорони здоров’я, народного депутата, ОДА та обласної ради прийняли сьогодні на сесії селищної ради.

Як ідеться у зверненні, санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації. Вона становить загрозу здоров’ю і життю мешканців, а також навколишньому середовищу.

Рішення громади підтримав і директор ТОВ “Санаторій Медобори” Василь Мартинюк.

Нагадаємо, мешканці Микулинець та Конопківки сьогодні протестують проти розміщення на карантин у “Медоборах” майже ста евакуйованих з Китаю громадян. Аби не допустити заїзду потенційних носіїв страшного вірусу, вони облаштували на дорогах блокпости, а також влаштували акцію протесту біля селищної ради.

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