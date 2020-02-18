У селищі Микулинці, що на Тернопільщині, люди протестують проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії “Медобори” людей, евакуйованих з Китаю.

Як повідомляє TV-4, така інформація почала ширитися увечері. Проте офіційного її підтвердження немає, запевняють у ТОДА. Щоправда ці дані ніхто і не спростовує. На інформацію також відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал.

Місцеві мешканці зібралися на сесію селищної ради. На порядку денному лише одне питання – щодо ймовірного розміщення тут евакуйованих з Китаю. Люди виступають проти цього.

В санаторії “Медобори” зараз на лікуванні перебуває 40 пацієнтів, зазначає його очільник. Також він згадав про візит у заклад представників МОЗ України, це сталось напередодні. За попередньою інформацією, санаторій на Тернопільщині – лише одне із місць у загальному переліу, куди можуть поселити евакуйованих людей.

У поліції кажуть, що отримали доручення отримати медзаклад. Проте чи привезуть сюди людей також не знають.

У той же час мешканці села Конопківка, де розташований санаторій “Медобори”, влаштували блокпости, аби не допустити прибуття з транспорту із евакуйованими з Китаю. Як повідомляють Тернополяни, люди чергували біля доріг цілу ніч.