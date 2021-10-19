На Тернопільщині розпочався обласний конкурс “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”. Жителів краю закликають зняти відеоролик із заняття спортом просто неба або у приміщенні. Переможці отримають нагороди.

Конкурс запровадили під час карантину. Триватиме він від сьогодні до 15 листопада. Долучитися можуть всі охочі жителі краю без вікових обмежень. Як повідомив директор Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура, усі відеоролики, надіслані на конкурс, мають відображати рухову активність на свіжому повітрі або в приміщенні.

«Відеоролики, які надсилаються на відеоконкурс, мають бути авторськими. У конкурсі бере участь один ролик від одного автора. Відеоматеріали потрібно надсилати на електронну адресу: tr_sport@ukr.net або через месенджер на Фейсбук сторінку Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх».

Додамо, такий конкурс проводять, щоб популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед жителів краю різного віку.