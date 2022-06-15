З метою проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття, з 20 червня по 18 липня у Тернополі буде перекрито рух транспорту в районі перехрестя вулиць Татарська – Глибока, Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету.

«На даному перехресті систематично спостерігається аварійне просідання дорожнього полотна, що вказує на проблеми з водовідведенням на даній території, зливовою каналізацією та водопроводом, – пояснив заступник міського голови Владислав Стемковський. – Тому на цій ділянці необхідно провести ретельне обстеження усіх підземних комунікацій, а для цього є потреба у перекритті руху транспорту для забезпечення належних експлуатаційних умов під час виконання земельних і ремонтних робіт. До проведення ремонту будуть залучені як дорожні організації, так й усі наші комунальні підприємства, що відповідають за підземні комунікації в нашому місті».

Зважаючи на те, що перехрестя вулиць Татарська – Глибока є важливим транспортним вузлом у Тернополі, на період проведення робіт визначено декілька альтернативних схем об’їзду транспортних засобів.

Зокрема, відповідно до тимчасової Схеми організації дорожнього руху, транспорт, який з’їжджає з «Горбатого» мосту, зможе замість вул. Татарської, повернути праворуч та рухатися далі вулицею Дівочою, де тимчасово буде влаштований двосторонній рух. Далі з вул. Дівочої можна їхати за декількома напрямками: ліворуч на вул. Польову з виїздом на просп. Степана Бандери, або ж з вул. Дівочої рухатися в напрямку до вул. Антіна Манастирського, на якій теж буде встановлено двосторонній рух, або ж продовжити рух до перехрестя вулиць Лесі Українки – Слівенська.

Щодо транспорту, який буде рухатися у напрямку вулиць Василя Костянтина Острозького – Живова, доступними для проїзду будуть ті ж вулиці – Дівоча та Антіна Манастирського.

Па період проведення ремонтних робіт на перехресті вулиць Татарська – Глибока працівники будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Схема об’їзду ділянки, де проводяться ремонтні роботи, додається.