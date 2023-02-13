Працівники поліції Тернопільщини продовжують документувати факти шахрайств, пов’язаних з привласненням коштів з чужих банківських рахунків. Громадяни оформляють так звану грошову допомогу від різних міжнародних організацій, натомість потрапляють в шахрайські пастки.

До бережанської поліції звернувся 62-річний житель району, який стала жертвою онлайн-шахрайства. Заявник розповів поліцейським, що на одному з «Телеграм» каналів побачив оголошення про можливість отримання грошової допомоги. повірив що може отримати 6000 тисяч гривень і перейшов за посиланням, зазначеним у дописі. Він ввів запитувану інформацію: номер телефону, дані картки та пароль до онлайн-банкінгу. Як наслідок, втратив увесь залишок, ще й на кредитній картці– понад 60 000 гривень.

Слідчі внесли відомості про вказану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.