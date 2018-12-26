Патрульний героїчно врятував маленьку дитину, що стояла у відчиненому вікні. ВІДЕО

Як повідомляють у патрульній поліції, 25 грудня, близько 12 години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дружби кричить людина та потребує допомоги. Один з автопатрулів одразу ж вирушив за вказаною адресою.

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські побачили маленьку дитину, яка стояла на підвіконні у відкритому вікні, голосно кричала та плакала. Однак двері квартири, де знаходилась дівчинка, були замкнені. Аби не допустити непоправного, інспектор, через житло сусідів, а потім уже через відчинене вікно, потрапив до помешкання, де була дитинка. На щастя, з 4-річною дівчинкою все було добре.

За деякий час прийшла мати, яка пояснила поліцейським, що у неї були термінові справи. Патрульні провели із нею профілактичну бесіду, а також викликали працівників ювенальної превенції для з’ясування всіх обставин.