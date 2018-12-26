Патрульний героїчно врятував маленьку дитину, що стояла у відчиненому вікні. ВІДЕО
У Тернополі патрульний поліцейський зробив справді героїчний вчинок. Коп врятував маленьку дівчинку, котра стояла у відчиненому вікні.
Як повідомляють у патрульній поліції, 25 грудня, близько 12 години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дружби кричить людина та потребує допомоги. Один з автопатрулів одразу ж вирушив за вказаною адресою.
Оперативно прибувши на місце події, поліцейські побачили маленьку дитину, яка стояла на підвіконні у відкритому вікні, голосно кричала та плакала. Однак двері квартири, де знаходилась дівчинка, були замкнені. Аби не допустити непоправного, інспектор, через житло сусідів, а потім уже через відчинене вікно, потрапив до помешкання, де була дитинка. На щастя, з 4-річною дівчинкою все було добре.
За деякий час прийшла мати, яка пояснила поліцейським, що у неї були термінові справи. Патрульні провели із нею профілактичну бесіду, а також викликали працівників ювенальної превенції для з’ясування всіх обставин.
Служити та захищати: патрульні запобігли ймовірному нещасному випадку
Служити та захищати: поліцейські запобігли ймовірному нещасному випадкуСвятковий день, святковий настрій та безліч позитивних емоцій. Проте, навіть на свята, бувають і такі випадки.Вчора, 25 грудня, близько 12 години, на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дружби кричить людина та потребує допомоги. Один з автопатрулів одразу ж вирушив за вказаною адресою.Оперативно прибувши на місце події, поліцейські побачили маленьку дитину, яка стояла на підвіконні у відкритому вікні, голосно кричала та плакала. Однак двері квартири, де знаходилась дівчинка – були замкнені. Аби не допустити непоправного, інспектор, через житло сусідів, а потім уже через відчинене вікно, потрапив до помешкання, де була дитинка. На щастя, з 4 річною дівчинкою все було добре. За деякий час прийшла мати, яка пояснила поліцейським, що у неї були термінові справи. Патрульні провели із нею профілактичну бесіду, а також викликали працівників ювенальної превенції для з’ясування всіх обставин.Шановні батьки! Не залишайте вдома ваш найдорожчий та найцінніший скарб – дітей! Піклуйтеся про них, підтримуйте, чуйте їх побажання та прохання, будьте для свого малюка другом! У разі надзвичайних ситуацій – повідомляйте на спецлінію 102! Ми завжди на варті вашого спокою та правопорядку!
Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Середа, 26 грудня 2018 р.
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