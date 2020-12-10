П’ять пожежних автомобілів і 20 вогнеборців: що коїлося на підприємстві неподалік центру Тернополя. ФОТО

Рятувальники запобігли пожежі на одному з підприємств міста.

О 20.17 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про загоряння димоходу котельні на території підприємства по вул. Пирогова. На місце події негайно направлено сили та засоби відповідно до підвищеного номера виклику, загалом залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 20 рятувальників.

Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що в приміщені котельні стався спалах сажі в димоході без подальшого горіння. Пожежники детально оглянули місце надзвичайної події, вжили необхідних заходів, щоб не допустити подальшого горіння.

Внаслідок події ніхто не постраждав, Матеріальні збитки та причини – встановлюються.