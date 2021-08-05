На спецлінію поліції звернувся 35-річний мешканець обласного центру. Він повідомив, що в парку на нього напав невідомий та відкрито заволодів його мобільним телефоном.

Прибувши на місце події, працівники поліції з’ясували, що інформація про вчинення грабежу не відповідає дійсності, а заявник перебував напідпитку. Чоловік зізнався працівникам поліції, що його ніхто не грабував, а в поліцію він звернувся з неправдивим повідомленням.

Стосовно порушника поліцейські винесли постанову за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.