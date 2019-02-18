П’яний водій вантажівки заснув за кермом і накоїв біди. ФОТО

Оперативно прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що 48-річний водій транспортного засобу MAN заснув за кермом, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу для руху, після чого допустив зіткнення з дорожнім огородженням та злетів у кювет. На щастя, кермувальник отримав незначні тілесні ушкодження та від шпиталізації в медичний заклад відмовився.

Уже надалі, під час спілкування з чоловіком, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння(нечітка мова, різкий запах алкоголю з порожнини рота) та запропонували йому пройти огляд на визначення стану сп’яніння. Результат освідування на алкотесті «Драгер» показав позначку у 1, 97 проміле, що практично у 10 раз перевищує встановлену законом норму.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ч. 1 ст. 130 КУпАП ( Керування у нетверезому стані) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження транспортного огородження).

“Шановні водії! Скільки ще повинно постраждати людей, аби ви зрозуміли, що керування напідпитку неприпустиме?! Завжди пам’ятайте, що у всіх є рідні та близькі, яких чекають вдома. І ви – не вийняток! Будьте відповідальними!” – закликають у патрульній поліції.