Останній подих біло-сердечних: хто на Тернопільщині став головами ОТГ від “Батьківщини”

Ці місцеві вибори на Тернопільщині для партії Тимошенко були загалом невдалими. “Батьківщина” з третьої партії в області перемістилися на скромну п’яту позицію. Тимошенківці не потрапили в Тернопільську міську раду та втратили мерів Бережан та Бучача. Загалом кандидати від партії стали головами 4 ОТГ – двох міських і двох сільських.

“Насиджені” місця

Два райцентри на Тернопільщині по праву можуть називатися тимошенківськими – Борщів і Підгайці.

В Борщові втретє поспіль переміг кандидат від “Батьківщини”. Цього разу мером подільського містечка став 58-річний підприємець Ігор Чопик, який випередив 8 конкурентів. Цікаво, що друге місце на виборах посів уже колишній мер Іван Кобилянський, який прийшов на посаду під прапором “Батьківщини”, а зараз цшов самовисуванцем.

В Підгайцях перемогу здобув також підприємець, власник кількох ресторанів, депутат обласної ради Ігор Мерена. Він набрав на кілька голосів більше за голову Підгаєцької РДА Галину Дуду. У Підгайцях кажуть, що не обійшлося без переписаних протоколів. Однак вертикаль влади настільки слабка, що не змогла захистити кандидатку від провладної партії.

Обоє обраних мери в партії Тимошенко тривалий час. Як і зрештою, новий голова Білобожницької ОТГ Віктор Шепета. Він пересів у крісло голови ОТГ з крісла головп Чортківської райради. Кажуть, Щоб обратися тимошенківець “поклявся у вірності” місцевому “агропоміщику” депутати облради від ЄС Василю Градовому.

Скандальна перемога в Підволочиську

Має партія Деревляного і нові обличчя. Напередодні виборів в “Батьківщину” попросився селищний голова Підволочиська Віталій Дацко. Двічі-мер потерпав від опозиціонерів і потребував політичного даху. Заради Дацка Деревляний зачистив від інакодумців підволочиську “Батьківщину”. Натомість разом з мером в партію зайшли чимало бюджетників зі шлейфом співпраці з режимом Януковича. Зрештою, вихованці і вихованки Хоптяна допомогли Дацку переобратися на новий термін. Правда, не обійшлося без скандалів. Опоненти ловили кандидатів від “Батьківщини” на роздачі продуктових наборів з агітацією за Дацка та ще багатьох передвиборчих хитрощах. При всьому цьому – поліція та правоохоронці мовчать, а мер приступив до повноважень в новій каденції.

Що далі?

В наступний період партію та її ставленників чекають непрості часи. Профільний виборець “Батьківщини” з кожним роком старіє. Особливо це відчутно після дошкульних поразок на президентських та парламентських виборах.

На Тернопільщині також ситуація доя тимошенківців складається не найкраще. П’ять років сидіння Василя Деревляного в президії обласної ради не принесли партії політичних дивідендів (про інше наразі не говоримо). Тернопільський вождь біло-сердечних втратив політичний нюх, позбувся посади першого віце-спікера обласної ради. Також нема у партії тернопільських нардепів.

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