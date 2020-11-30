Приречені виживати: хто на Тернопільщині став головами ОТГ від партії Порошенка

За результатами місцевих виборів 2020 року “Європейська солідарність” втримала посади голів у 7 з 55 ОТГ Тернопільської області. Із сімки голів-порошенківців лише двоє – нові. Решта п’ятеро прийшли на хвилі бюджетної децентралізації та небачених досі об’ємів фінансування місцевих громад.

Старі нові голови

Діючим головам було важче не виграти вибори, ніж виграти. Місцеві голови завдяки київським грошам вигідно відрізнялися від центральної влади. Косметичні ремонти доріг та вулиць, нова бруківка стали цеглинами, які перетворили мерів занедбаних містечок у монстрів управлінської думки. На цій хвилі більшість виграли, незважаючи на партійну приналежність.

Треба віддати належне Степану Барні, якому вдалося втримати багатьох мерів у своїй орбіті. У першу чергу йдеться про мерів Лановець, Збаража, Зборова. Відповідно Роман Казновецький, Роман Полікровський та Руслан Максимів не мали проблем з переобранням та затягли чималі порошенківські фракції у свої ради.

Ще дві сільські громади виграли давні перевірені кадри Барни. В Товстому переміг Іван Проданик, в Саранчуках – Володимир Петровський.

Усі 5 громад останні роки були на привілейованому становищі і сповна скористалися перевагами перебування у партії влади.

Транзитом з голови райради

Натомість головам Бучацької районної ради Віталію Фреяку та Заліщицької райради Івану Дрозду вдалося пересісти у крісла мерів Бучача і Заліщик завдяки попередній роботі.

В обох були непрості баталії. Наприклад, Дрозду для перемоги треба було здолати амбітну головиху Аллу Квач, а Фреяку – супротив місцевих аграрних еліт. Але в підсумку обоє стали переможцями.

Що далі?

З інших нових кандидатів, висунутих порошенківцями, шансів на перемогу не мав ніхто. Це свідчить про те, що у колишньої партії влади коротка лава запасних. Очевидно, що й далі вона буде зменшуватися. Барна і компанія втрачають впливи в області. ЄС програла “Свободі” не тільки Тернопіль, але й обласну раду, в якій опинилася в опозиції.

Для голів громад бути в опозиції не вельми комфортно. На халявні гроші ні з державного, ні з обласного бюджету очікувати не слід. Тому потрібно затягнути паски і готуватися до гірших часів.