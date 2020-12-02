Повернення націоналістів: хто на Тернопільщині став головами ОТГ від “Свободи”

Несподівано для всіх ці місцеві вибори на Тернопільщині стали повним тріумфом для “Свободи”. Якщо у перемозі Сергія Надала у Тернополі ніхто не сумнівався, то здобуття посади голови облради та кілька перемог на виборах голів громад приємно здивували прихильників націоналістичної ідеології.

Пояс “Свободи”?

Адже, об’єктивно кажучи, про партію націоналістів почали забувати після подвійного прольоту на парламентських виборах. Однак фактор Надала та високий рейтинг мерів від “Свободи” в сусідніх Хмельницькому та Івано-Франківську стали чинниками нових перемог.

Як і Надал, втретє підтвердив свої повноваження мер Монастириськ Андрій Старух. Цього разу у нього був серйозний опонент – багаторічний голова райради Володимир Данилюк. Однак виборці Монастирищини зупинили свій вибір на чинному міському голові.

Ще в одному містечку на півдні Тернопільщини – Скалі-Подільській – також буде голова ОТГ від “Свободи”. Тут партія зробила ставку на Бурдяківського сільського голову Ігора Лободу.

Кременецький здвиг

Та справжньою несподіванкою стала перемога кандидата від “Свободи” на виборах голови Кременецької ОТГ. Кременчани обрали мером 36-річного освітянина Андрія Смаглюка. На вибори він йшов з посади директора однієї з міських шкіл, а раніше працював головою Кременецької районної ради.

Що далі?

У націоналістів пробилося друге дихання. Зміцнившись мерами, партія може замахнутися на повернення до Верховної Ради. Однак місцеві вибори показали, що зараз в тренді у виборців не теоретики націоналізму як Тягнибок чи Кошулинський, а значно приземленіші і дієвіші, як Надал чи Марцинків. Від того, чи зрозуміють вожді партії цю тенденцію, залежить майбутнє “Свободи” – повертатися у велику політику чи залишитися місцевою партією кількох областей.

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