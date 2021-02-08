Відтепер виконує обов’язки голови обласного осередку партії Степан Горуц.

Під час робочого візиту на Тернопільщину члени політичної ради партії «Батьківщина» Сергій Соболєв, Валерій Дубіль і Віктор Олійник представили активу партії нового очільника обласної організації ВО «Батьківщина». Виконувачем обов’язки голови став Степан Горуц.

«Батьківщина» неодноразово підсилювала свої ряди новими членами – енергійними, розумними, професійними, амбітними, – зауважив Сергій Соболєв. – Жодна партія в Україні не має такої структури, такого партійного активу й досвіду, як наша. Понад 20 років клопіткої та важливої роботи дозволяють нам нині залишатися серед лідерів громадської підтримки. Тому першочергове завдання новопризначеного керівника організації – зберегти її золотий фонд, примножити його і наповнити новими кадрами».

«Переконаний, щоб партія була успішною, вона має бути відкритою для всіх професійних і порядних людей. Цим критеріям відповідає пан Степан. Нова людина в політиці, успішний підприємець, волонтер Революції Гідності та АТО. Бажаю йому успішної та ефективної праці», – прокоментував призначення Валерій Дубіль.

Новопризначений в.о. голови Тернопільської обласної організації «Батьківщини» Степан Горуц передусім висловив вдячність лідерці партії Юлії Тимошенко за високу довіру, а також подякував Василеві Деревляному за вагомий внесок у розбудові організації. «Завдання, поставлені переді мною добре розумію. Знаю, що беру на себе нелегку працю, не маючи при цьому досвіду в партійній роботі, але впевнений: разом із вами, з вашою допомогою ми цей шлях подолаємо успішно», – звернувся до однопартійців Степан Горуц.

Довідково

Степан Богданович ГОРУЦ

Народився: 28 березня 1974 року в Тернополі.

Освіта: вища, у 2010 році з відзнакою закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Із 2009 року – комерційний директор ТОВ «Тернопільський міський ринок».

Активний учасник громадсько-політичного життя Тернопільщини. Неодноразово відзначений почесними грамотами й подяками Української греко-католицької церкви. Волонтер Революції Гідності та АТО (ООС).

Пресслужба Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина».