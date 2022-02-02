Біатлоністка вже готується до вильоту в Пекін.

Після інформації про позитивний тест на коронавірус у капітана жіночої команди Олени Білосюк, стало відомо, що в складі збірної України її може замінити Анастасія Меркушина, яка знаходиться в статусі запасний. Цю інформацію XSPORT.ua підтвердив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак.

Читайте також: Це катастрофа: бітлоністка з Тернополя на Олімпіаді у Пекіні захворіла на COVID-19

За інформацією видання, Анастасія вже отримала розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. В даний момент біатлоністка перебуває в чеському Нове-Місце, де готувалася до старту етапу Кубка IBU, який повинен відбутися в найближчі вихідні.

За правилами пекінської Олімпіади, спортсмен може бути замінений у складі національної збірної в разі форс-мажору або позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.

Читайте також: Олімпіада-2022: про вид, на який сподіваємося найбільше

Що стосується самої Білосюк, швидше за все, вона відправитися на самоізоляцію, куди раніше був поміщений старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, а також масажист жіночої команди і сервісмен збірної.