Через декілька днів у далекому Пекіні розпочнеться чергова зимова Олімпіада. Вже традиційно головні наші сподівання на найбільших змаганнях чотирирічного циклу пов’язані з біатлонною командою.

Якщо виходити з виступів українських стріляючих лижників і лижниць в цьому сезоні, то особливих підстав для цих сподівань ніби й немає: на етапах Кубка світу ми перестали бути серйозними конкурентами для провідних біатлонних держав. Попри це десь в душі жевріє надія: ану як раптом пощастить, вдало зійдуться зорі на небі…

Керівництво нашої команди астрологією нині навряд чи займається – у нього значно більш приземлені справи. Зокрема, головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра поділився своїми очікуваннями: “Біатлоністи зараз не в дуже добрій формі, треба ще працювати над фізичними кондиціями. У перші дні будемо придивлятися індивідуально, хто в якому фізіологічному і психологічному стані, й готуватимемося так, щоб показати свою роботу цього року саме там, де потрібно,– на Олімпійських іграх. У нас є дебютанти: Цимбал і Дудченко. Треба підготувати їх до тої атмосфери, в якій відбуватимуться змагання…”.

Головний тренер жіночої збірної Урош Велепець розповів про умови в олімпійському селищі: “Ми готувалися до того, що умови можуть бути жахливі, майже як у в’язниці. Все-таки у Олімпіади є свої особливості, тим більше, коли вона проходить в Китаї. Ми були готові до того, що доведеться весь час перебувати в кімнатах і виходити лише на тренування. Але мушу сказати, що все виявилася трохи краще. Кімнати в олімпійському селищі у нас немаленькі, що для Китаю рідкість, живемо по двоє. Їдальня – поруч, за 300 м метрів. Правда, з кімнати без маски виходити не можна і знімати її можна лише під час прийому їжі та коли спортсмен вже став на лижі. Тести на коронавірус здаємо кожен день вранці. Є десять кабінок, в яких через віконце у тебе беруть пробу. Якщо у когось тест позитивний – через якийсь час результат приходить керівнику делегації “, – сказав Велепець.

На жаль, турбот у керівництва української делегації додалося: в збірній з біатлону виявлені нові випадки зараження коронавірусом.

Позавчора результати позитивних тестів на COVID-19 отримали два члени команди. Повідомляється, що мова йде не про спортсменів, а про обслуговуючий персонал.



Біатлонний турнір Олімпіади у Пекіні пройде з 5 до 19 лютого.