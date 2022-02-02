Це катастрофа: бітлоністка з Тернополя на Олімпіаді у Пекіні захворіла на COVID-19

Українська біатлоністка Олена Білосюк не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022, вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це у Пекіні ексклюзивно для Суспільне Спорт повідомив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

Це не перший випадок позитивного тесту в олімпійській команді України, однак перший саме серед спортсменів. Позитивний тест Білосюк отримала у вівторок, 2 лютого.

“Боялися цього з першого дня. Пішов “ефект доміно”. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен [отримав позитивний тест, – ред.] — Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів [чи встигне відновитися, – ред.]”, – зазначив Урош Велепець.

За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. А хвороба Олени Білосюк – “це катастрофа”.

Тест Олени — це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині”, – сказав Велепець.

За інформацією Суспільне Спорт, Олена Білосюк була кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022 (субота, 5 лютого, 11:00). Утім, тепер вона на старт не вийде.

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За словами Уроша Велепця, у підсумковий склад України на цю гонку потраплять ті біатлоністки, що будуть здорові.

“Ті, хто буде здоровий до першого старту. Одна дівчина відпала. Побачимо, що буде завтра-післязавтра. Готуємося до першого старту, естафети, надіємося, що чотири спортсменки будуть негативними. І зможемо потім вибрати. Якщо залишиться дві, то поставимо тих, які є”, – резюмував Велепець.

На жіночому тренуванні у середу, 2 лютого, були присутні усі українські біатлоністки, крім Олени Білосюк – це Юлія Джима, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Коронавірус у складі збірної України з біатлону перед Олімпіадою-2022

Після прильоту в Пекін позитивний тест на коронавірус отримав Юрай Санітра – тренер чоловічої збірної України. Він двічі отримував позитивний тест, тож був поміщений на самоізоляцію.

Позитивний тест на наступний день отримав Ігор Ященко (тренер чоловічої команди), однак на наступний день результат – негативний.

У вівторок, 1 лютого, видання XSport повідомило про два позитивні результати тестів у обслуговуючого персоналу української збірної. Однак у коментарі Суспільне Спорт президент федерації біатлону Володимир Бринзак не підтвердив цю інформацію.