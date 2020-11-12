Мер Тернополя Сергій Надал назвав принцип дії карантину вихідного дня несправедливим і виборчим. За його словами, ситуація з локдауном в Україні неоднозначна і зараз в мерії проходять консультації з лікарями, вірусологами і підприємцями.

Про це Сергій Надал заявив у коментарі “Страна.ua“.

“З одного боку – ріст захворюваності, з іншого – прекрасно розуміємо, що п’ятниця, субота та неділя – ті дні, коли наші підприємці можуть найбільше заробити. Якщо ці дні заборонити – ніхто не буде тримати людей протягом тижня. Це знову проблема, знову втрата роботи, зменшення податків. Потрібно шукати якийсь такий компроміс, який був би всім зрозумілий. Найгірше – закриваючи малий бізнес, ми залишаємо працювати “Епіцентр” і подібні до нього. Знову виходить, що правила не для всіх однакові. Якби вони були однаковими для всієї країни – може це і зрозуміли б. Але, коли одним можна, а іншим – ні … Людям це незрозуміло”, – сказав Надал.

На питання, чи буде він за прикладом деяких колег ігнорувати частковий карантин, градоначальник Тернополя заявив, що у нього ще є час проконсультуватися і прийняти правильне рішення. Також Надал не впевнений в тому, що карантин сильно зменшить кількість хворих.

“Можливо, варто вводити частковий карантин не по всій країні. Може, варто вибрати ті міста, де реально “червона” зона і зашкалює кількість хворих. Зробіть на них експеримент. Якщо це дасть ефект – переносите на всю країну. Чому застосовувати на всю країну те, що невідомо як спрацює. Подивіться, що в Італії і Німеччині. Там вводять жорсткі заходи. Там зменшується кількість хворих? Ні, вони все одно хворіють. Поки чуючи думку вірусологів – я не бачу, що це дасть ефект. Те, що це вдарить по бізнесу – 100%. Що це дасть сильний ефект щодо зменшення кількості хворих – не впевнений”, – заявив мер Тернополя.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні ввели карантин вихідного дня.

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