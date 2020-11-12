Тернопільський ресторатор Тарас Ковальчук знайшов оригінальний спосіб не закривати заклади громадського харчування на вихідні. Він разом з однодумцями заснував релігійну організацію. Відтак, один із ресторанів буде працювати як храм, а хостел тимчасово стане монастирем.

Про це тернополянин повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Сьогодні, 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації “Братство Лисих” та затвердження статуту. Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Леліві – трапезна, Лисий – храм”, – написав чоловік.

Він зазначив, що на такий крок його надихнув приклад польського фітнес-центру, який став церквою.