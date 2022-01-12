Вакцинація від COVID-19 – єдиний дієвий спосіб зменшити ризики ускладнень від коронавірусу. Цю думку поділяють відомі мешканці Тернопільщини.

– Пандемія коронавірусної хвороби — це велике випробування для усіх нас. Перемогти цю хворобу можемо всі разом за допомогою вакцинації. Я вакцинувався від COVID-19, щоб вберегти своє життя та життя тих, з ким я спілкуюся. Адже боятися потрібно хвороби, а не вакцинації, — розповідає отець Андрій Янішевський.

Пандемія COVID-19 стала непростим випробуванням для бізнесу. З введенням карантину компанії намагалися миттєво адаптуватися: працювати і надавати послуги віддалено. Однак, вакцинація — єдиний крок, щоб уникнути нових локдаунів.

— Я та моя команда вакцинувалася від коронавірусної хвороби, щоб не боятися планувати майбутнє та розвивати свій бізнес, – каже Тарас Ковальчук. Вакцинуймося, аби бути вільними! — Так само вважають і відомі тернопільські представники шоу-бізнесу.

— Не така страшна вакцинація як те, що про неї пишуть у соцмережах. Ми з рідними вакциновані. Я вважаю, чим більше вакцинованих, тим менше шансів у коронавірусної хвороби, — переконаний Тарас Стадницький.

— Боятися та сидіти у хаті — це не моє. Я вакцинувалася від COVID-19, тому, що хочу спокійно працювати та подорожувати. Я довіряю науці та медикам, а не пліткам в інтернеті, – каже Таня Песик.