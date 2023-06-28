Одного з фігурантів корупційного скандалу взяли під варту і призначили 805 тисяч гривень застави

Вищий антикорсуд взяв під варту колишнього першого заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука. Альтернативна застава – 805 тисяч грн.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко, передає Центр протидії корупції.

У разі внесення застави Дем’янчук повинен дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт.

НАБУ і САП підозрюють Дем’янчука у висловленні прохання одержати 1,79 млн грн та одержанні частини цих коштів у 600 тисяч грн. Разом із ним підозру отримали голова Тернопільської облради Михайло Головко та ексзаступник керівника ОВА Ігор Гайдук.

Прокурор просив обрати варту із заставою у 10 млн грн. Сам Дем’янчук просив суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою і обмежитися заставою у 1 млн грн.

За версією слідства, хабар просили за підписання актів виконаних робіт з поточного та середнього ремонту, експлуатаційного утримання доріг та робіт на об’єкті “Водна арена”. Всі ці роботи виконувала фірма ТОВ «АВАКС ПРОФ», а замовником виступало комунальне підприємство «Тернопількомунінвест».

Також чиновники обіцяли погасити борг у 8 млн грн перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» за вже виконані та прийняті роботи. «Відкат» складав 5-10% від суми договору.

Заявником у справі є власник фірми ТОВ «АВАКС ПРОФ» Олександр Ярмоленко. Дем’янчук створив у Whatsapp чат з Ярмоленком, в якому написав “Час подякувати за 2022 рік”. На допиті в НАБУ Ярмоленко сказав, що пропозиція чиновників його обурила, бо в країні йде війна.