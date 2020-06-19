Незважаючи на численні застереження правоохоронців жителі Тернопільського краю продовжують потерпати від рук аферистів. Громадяни самостійно допомагають пройдисвітам спустошувати свої електронні гаманці й коли виявляють спустошенні банківські рахунки за допомогою звертаються до працівників поліції.

Від такого роду злочину потерпіла й жителька обласного центру. Спершу аферист надіслав краянці неправдиве повідомлення про заблокування рахунку. В вмісті сповіщення зазначив, що аби активувати рахунок необхідно зателефонувати за вказаним номером телефону й повідомити код, який надійшов на мобільний телефон тернополянки. Жінка не думаючи про наслідки зв’язалася з псевдобанкіром й допомогла йому спустошити свій електронний гаманець. В результаті шахрай збагатився на 13 000 гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.