Весна — час розквіту та першого тепла, коли хочеться скоріш скинути із себе теплий зимовий одяг та вдягти щось вишукане, приємне на дотик та неймовірно елегантне. Для цього можна влаштувати собі день шопінгу в ТЦ, або ж зекономити час і знайти інтернет магазин жіночого одягу. Але яким речам варто приділити особливу увагу? Зараз розберемося.

М’який трикотаж, екошкіра та складне драпірування

Сучасні трендові образи вміють поєднувати в собі лаконічність та оригінальність, жіночність та впевненість, елегантність та дрібку екстравагантності. І, звісно, комфорт — перший атрибут сучасних тенденцій. Саме тому найбільшої популярності набули:

Спортивні костюми. Їх уже давно використовують далеко поза межами фітнес-клубів та тренажерних залів: це зручно й дуже стильно. Адже спорт давно став невіднятною частиною життя сучасної людини.

Сукні-светри. М’які нитки, вільний крій, щільна в’язка — ось що робить сукні-светри must-have для цього сезону. Вони комфортні, приємні до тіла та виглядають неймовірно.

Твідові жакети та костюми. Це — справжня класика родом із лондонських вулиць. І сьогодні вона переживає свій Ренесанс: твідові жакети можна побачити не тільки як частину ретро-образу, а й у найнеймовірніших поєднаннях.

Трикотажні кофтини з об’ємними рукавами. Цей фасон був дуже популярним у 80-тих, він виглядає дуже затишним та жіночним. А ще надзвичайно елегантним.

Мідіспідниці з розрізом. Важко уявити собі більш жіночний та привабливий фасон, ніж цей. І до того ж не надто кричущий.

Спідниці та штани з екошкіри. Якщо раніше шкіряні вироби були частиною бунтівного, рокерського образу, то зараз вони можуть легко вписатись у діловий чи повсякденний образ. До того ж це дуже практичне рішення: будь-яке забруднення можна легко стерти серветкою.

Ще однією родзинкою сучасного одягу є драпірування — складки тканини, що створюють цікавий силует та дають змогу візуально гармонізувати фігуру. Вишукано, цікаво й небанально.

Взуття та аксесуари

Важливим елементом образу є не тільки одяг, але й аксесуари. Цієї весни варто обирати лаконічні масивні прикраси, що стануть основним акцентом та привернуть до себе увагу. Також дуже популярними є деталі в етнічному стилі — дерев’яні розписані браслети, червоне намисто тощо.