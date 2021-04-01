Повернення коштів за недієві ліки обійшлося тернополянці в 60000 гривень.

Від такої шахрайської схеми потерпіла 78-річна жителька обласного центру. Невідомі видурили у неї грошові кошти, обіцяючи повернути готівку за неефективні препарати, які вона купувала для лікування родичів.

Жінка розповіла, що впродовж двох років вона купувала медичні препарати для чоловіка та сина на лікування. Однак нещодавно до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником інституту системних хронічних захворювань та повідомив, що фірму, де вона купувала препарати, підозрюють у торгівлі неякісною продукцією. У зв’язку з чим тернополянці пообіцяли відшкодувати кошти за неефективні ліки. Жінка погодилася.

Аферисти обіцяли якнайшвидше повернути гроші, натомість попросили жінку сплатити послуги: оформлення медстрахівки, документів, податок. Пенсіонерка перерахувала на невідомі банківські рахунки 60000 гривень. Коли ж заявниця намагалася зв’язатися з додзвонювачем, зрозуміла, що стала жертвою аферистів, адже телефон був вимкнений.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.