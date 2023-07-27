Тисяча шістдесят одна дорожньо-транспортна пригода трапилася за шість місяців цього року на Тернопільщині. Це на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед них було 236 ДТП з травмованими, що на 7% більше ніж минулоріч, де загинула 41 людина і травмовано 313 осіб.

Про це під час брифінгу розповів Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області.

– 33% від усіх ДТП ми реєструємо у понеділок, вівторок та п’ятницю, – каже Богдан Шевчук, – З постраждалими – у вівторок та п’ятницю. Пік аварійності припадає на 12-ту та 17-ту години. З травмованими – на 9-ту та 17-ту, тобто у час коли люди поспішають на роботу або вже після роботи в «час пік», тому будьте уважні і не порушуйте правила дорожнього руху.

Найчастіші причини аварій: зіткнення, проїзд перехресть, пішохідних переходів, маневрування. Найбільше люди гинуть під час зіткнення і наїзду на пішохода. Найчастіші причини травмувань: маневрування, перевищення швидкості, керування у нетверезому стані, під наркотичним сп’янінням або лікарськими препаратами в тому числі, та проїзд перехресть.

Найчастіше ДТП з травмованими трапляються на дорогах міжнародного значення М-30 «Стрий-Умань-Дніпро- Ізварине», М-19 «Доманове-Ковель- Треблече-Чернівці» та на регіональній дорозі Т-2002 «Тернопіль-Скалат-Жванець».

За півроку 77 автопригод сталося за участю нетверезих водіїв. Також поліцейськими задокументовано 405 водіїв, які перебували у нетверезому стані. Всі адміністративні справи направлено в суд для розгляду за статтею 130 КуПАП. Минулого року за півроку таких водіїв було 339 водіїв. Як зауважив Богдан Шевчук, кількість таких випадків щороку збільшується. ДТП за участю дітей в цьому році зареєстровано 63 випадки. З них 59 з постраждалими, де загинула 1 дитина. Минулого року, за словами Богдана Шевчука, аварій з участю дітей було менше. 90 ДТП трапилося за участю пішоходів. Це 8% від загальної кількості аварій. У них 13 осіб загинуло, 75 травмовано. Як відзначив Богдан Шевчук, найчастіше це наїзд на пішохода поза переходом, не надання водіями переваги пішоходам на переходах, вибігання пішоходів на проїжджу частину. Реєструють поліцейські також дорожньо-транспортні пригоди з травмованими за участю електросамокатів, які наїжджають на пішоходів. їх причина – перевищення водіями самокатів встановленої швидкості.