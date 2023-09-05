Новий герб та прапор Чорткова, а також герби усіх сіл громади затвердили на урочистій сесії Чортківської міської ради четвертого вересня. Саме цього дня Чортків відзначив 501 рік з часу отримання статусу міста.

Як повідомили у Чортківській міській раді, герби та прапори розробляли професіонали своєї справи – голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило та один із членів товариства Олександр Лісниченко. За їхньою пропозицією герб міста тепер такий: у синьому полі срібна геральдична троянда із золотим осердям і золотими листочками; над нею – срібний замок із червоними дахами. А прапор має такий вигляд: квадратне полотнище, на синьому полі біла геральдична троянда із жовтим осердям і жовтими листочками; над нею – білий замок із цеглистими дахами.

– Оскільки не вдалося встановити, який герб використовував Чортків у період ХVІ-ХVІІІ століття, а використання гербів когось із тогочасних власників міста не видається доцільним, тому ми запропонували взяти за основу герб, затверджений 2002 року, до якого вже звикли, – пояснили розробники. – Він потребував усунення окремих помилок і неточностей. Зокрема, у гербі 2002 року було порушено норми колористики, оскільки срібний замок розміщено в золотому полі. Також зображення замку ми подали більш наближеним до оригінального вигляду, враховуючи й теперішню реконструкцію зі встановленням даху, щоб ця пам’ятка була більш пізнавана й ідентифікувалася саме з Чортковом. Замість герба Роля Гольських, який вживався лише на гербі міста протягом 1929-1939 років ми зберегли зображення геральдичної троянди, як символ краси і розквіту міста.

На сайті Чортківської міської ради також є дтальні описи гербів та прапорів населених пунктів громади.

Фото із сайту ЧМР