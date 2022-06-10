“Ніхто з Тернополя не мав такої пошани”: одну з вулиць перейменують на честь видатного мешканця міста

До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження. Однією з вулиць на перейменування є вулиця Достоєвського, яку пропонують перейменувати на вулицю Ілярія Бриковича.

Чому перейменовують вулицю Достоєвського?

Достоєвський Федір Михайлович – російський письменник. Визнаний класиком російської літератури, вважається першим представником персоналізму в Росії. Народився 30 жовтня 1821, у Москві, Російська імперія. Помер – 28 січня (9 лютого) 1881, Санкт-Петербург, Російська імперія.

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На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

На честь Ілярія Бриковича (03.11.1881, Тернопіль-1942) – гімназійний професор, освітній і громадський діяч. Походив з давньої тернопільської міщанської родини. Навчався у Львівському і Віденському ун-тах. У 1905–1930 викладав в укр. державній гімназії в рідному місті. У час ЗУНР – заступник повітового комісара. Потім з УГА був у Наддніпрянській Україні, мав звання четаря. Брав активну участь у громадському житті, входив до керівних органів багатьох укр. товариств. «Мабуть ніхто з Тернополя не мав тієї пошани, якою ще за життя втішався проф. Брикович» (історик Тернополя Б. Остап’юк). Заарештований органами НКВС і загинув в ув’язненні. Досі ніяк не вшанований у Тернополі, в якому так багато прислужився для розвитку українства.

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Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: