Тема ця неприємна, не кажучи вже про те, що зовсім неестетична. А якщо взяти до уваги, що стосується місця, до якого люди йдуть з печаллю, спогадами, що терзають душу, можливо, докорами сумління, то торкатися її, може, й не бажано. Але… надто вже сильний відворотний ефект справило побачене. І змусило вкотре замислитися над тим, що бидляча сутність деяких прямо ходячих істот може виявлятися будь де – навіть там, де місця їй, здавалося б, не повинно бути…

Тут, у місці вічного спочинку, лише зрідка чути звуки різних інструментів – це робітники щось майструють на місцях поховань. Можна побачити й родичів похованих тут людей, які впорядковують могили. Напередодні дня пам’яті померлих це вельми доречно. Між гробівцями на краю кладовища – лише іноді шурхіт сполоханого вітром зів’ялого листя – наче символ минущості усього в цьому світі. Було життя, плани, мрії, емоції, а тепер – лише надгробок чи фамільна усипальниця з вказаними датами, між якими вмістилося чиїсь прожиті роки…

На цьому декадентську лірику закінчу. Далі, даруйте, змушений перейти до гидоти з відчутним відтінком паскудного натуралізму. Сконцентровано все це в об’єкті, який, здавалося б, покликаний робити побут більш цивілізованим і окультуреним – біотуалеті. З’явився він майже при вході на кладовище, вочевидь, внаслідок багаторічних нарікань містян на неможливість справити природну потребу під час тривалого перебування на цвинтарі. З’явився – і, як можна пересвідчитися, одразу запрацював на повну потужність. І навіть понад неї. В цьому я пересвідчився, коли мав приємність увійти всередину. Найперше, що впало в око – надруковане прохання кидати папір всередину, наклеєне на стіні. Його, можна сказати, частково дотримуються. Зате те, що мало б вже точно потрапляти всередину спеціального отвору в підлозі, чомусь щедро розлите, розбризкане, зібране у твердуваті грудки (ще раз перепрошую за відворотний натуралізм) навколо доволі величенької за діаметром дірки, не влучити в яку, здається, важче, ніж влучити в неї. Але ні – якось примудряються промахуватися… Причому, може навіть скластися враження, що тут примудрялися примоститися одночасно одразу декілька особин, яких приперла, ну дуже велика потреба.

Бридко і гидко це все. Виявляється, не завжди високі й світлі думки, які мали б вселятися в голови людей під час відвідин кладовища, спонукають до таких же високих чи, принаймні, культурних вчинків. Зрештою, в цьому, можливо, немає нічого дивного – тонюсінька оболонка богоподібної цивілізованої істоти товщиною в кілька тисячоліть значно поступається масиву звичок первісного звіра товщиною в мільйони років.

Звіра? Спогади дитинства підказують, що корова й свині в діда в хліві були трохи охайнішими…