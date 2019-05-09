У селі Чистилів Тернопільського району не розминулося дві іномарки.

Аварія трапилася на автодорозі Броди-Тернопіль 7 травня близько 18:25, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель Івачева Долішнього, рухаючись на автомобілі Citroën Berlingo, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в транспортний засіб такої ж марки.

Після удару автомобіль не зміг зупинитися і протаранив ще й ZAZ Vida. В результаті аварії до лікарні потрапили водій та пасажир автомобіля-порушника 1957 та 1958 років народження. Кермувальник у важкому стані. Він в реанімації.

За попередніми даними в чоловіка закрита черепно-мозкова травма, пошкоджений шийний відділ хребта та грудної клітки, відкритий перелом стегнової кістки та закритий перелом зап’ястя.

В ортопедичному відділенні із забоями та переломом ліктьового суглобу знаходиться і пасажир автомобіля. Люди з двох інших транспортних засобів не постраждали. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.