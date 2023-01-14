Ще один молодий Герой з Тернопільщини поліг у бою за Україну.

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

“12 січня 2023 року загинув старший солдат, стрілець-санітар десантно-штурмового батальйону ВЧ ЗСУ, наш земляк – Олександр Іванович Дацюк.

Мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за рідну Україну, за свободу та незалежність, внаслідок військових дій отримав ушкодження від вибухів та осколків, поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.

Щиросердечні співчуття батькам, родичам, знайомим, які проживають у селі Вілія Шумської громади Кременецького району, розділяємо горе і непоправну втрату.

Слава нашому Герою! Царство Небесне та Вічний Спокій!”.