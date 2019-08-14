Кременецькою місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо жителя м. Почаїв, що систематично принижував та погрожував своєму старенькому батькові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що 37-літній житель Кременеччини впродовж 2019 року знущавсяся над 70-літнім батьком. За словами останнього, син неодноразово виганяв його із будинку, не давав їжі, погрожував фізичною розправою. Через неадекватні дії родича, пенсіонеру кілька разів довелось ночувати надворі.

За вказаними фактами прокурорами внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.126-1 КК України (Домашнє насильство).Розслідування триває.

До слова, з 11 січня цього року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім’ї злочином.

Також, більше року діє закон про протидію та запобігання домашньому насильству, який визначив категорію осіб, щодо яких може чинитися таке насильство. Зараз це не лише дружина, дитина, чоловік, а й батьки та інші.