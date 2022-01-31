Чоловіка, який у Хоросткові обстріляв новобудову школи, оштрафували на 51 грн.

Про це повідомили в Гусятинському райсуді, пишуть Тернопільські події.

Чоловік 17.11.2021 року близько 17:50 год., перебуваючи на території Хоростківського господарського ліцею із пневматичної зброї (пістолет) здійснив постріли у вікно будівлі ліцею та будівлі новобудови школи, внаслідок чого пошкодив склопакети, таким чином своїми діями порушив громадський порядок та спокій громадян, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

На суд чоловік провину визнав та розкаявся. Суд оштрафував його на 51 грн. Також підозрюваний повинен заплатити 496 грн судового збору.