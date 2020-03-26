П’ятнадцять випадків захворювання на коронавірус зафіксували на Тернопільщині. Серед хворих — четверо лікарів з Монастириського району.

Лікувати усіх вирішили у місцевих закладах. Втім, у Монастириській лікарні не вистачає навіть елементарних медичних засобів.

Як зазначив учора новопризначений голова ОДА Володимир Труш, хворих на коронавірус до лікарень Тернополя не відправлятимуть. Людей в основному лікуватимуть на місцях. Втім, в районних лікарнях не вистачає навіть елементарних медичних засобів.

«У Монастириському районі склалася критична ситуація через джерело поширення коронавірусу після похорону. Маємо більше десяти хворих. А де їх лікувати? Наші лікарні без елементарних засобів боротьби. Люди почали збирати кошти на покупку ліжок, апаратів ШВЛ, респіраторів, антибіотиків. Просимо також допомоги у всіх небайдужих з інших районів області», – зазначає жителька Монастириського району Ольга Губар.

За інформацією обласного лабораторного центру, коронавірусом заразилися двоє сімейних лікарів з Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги та невролог Монастириської лікарні. Тенденція поширення вірусу у нашому регіоні стає загрозливою. Відтак жителів краю просять не нехтувати правилами карантину і санітарно-гігієнічними нормами.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині вже 15 випадків коронавірусу. Четверо хворих – лікарі

Села у Монастириському районі, де виявлено заражених коронавірусом, заблокувала поліція