У Тернопільській області станом на 22:45 25 березня було лабораторно підтверджено 15 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

“Згідно з даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 22 год. 45 хв. 25 березня в області зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19! 1 випадок – летальний”, – повідомляють у штабі.

Відомо, що четверо хворих – медики. Це двоє сімейних лікарів з Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, а також лікар Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району.

Загалом в Україні зафіксовано 145 випадків COVID-19, з них 5 летальних. Один пацієнт одужав.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на коронавірус вчора виявили у Тернополі. Зараженим виявився лікар-стоматолог.

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