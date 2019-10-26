Делегація президентської команди 25 жовтня зустрілася з тернополянами, аби розповісти про зміни, що плануються у системі управління земельними ресурсами.

Так, днями у Верховній Раді України зареєстрували проект Закону № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Згідно з цим документом, в Україні з 1 жовтня 2020 року скасують заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Вчора у приміщенні Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький разом із уповноваженим із земельних питань Романом Лещенком розповіли аграріям, політикам та громадським активістам краю про земельну реформу.

Зустріч була доволі гарячою та конфліктною. Представники громадських організацій, ветерани-військовослужбовці прийшли на захід із плакатами: «Ні дерибану української землі!», «Не продамо Батьківщину!», «Не продамо рідну землю!». Люди не бажали слухати спікерів й просилися до слова. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства окреслив для присутніх основні цілі реформи.

– У цьому земельному питанні ми ставимо перед собою три цілі. Громадянин має право сам приймати рішення. Я думаю, що ми – мудра нація і кожен з нас сам може вирішувати, як розпоряджатися своє власністю. Друге – українці мають отримати якісний сервіс від держави з точки зору землеупорядкування, земельної документації. Третє – фермери та аграрії повинні мати можливість зберегти все, що було досягнуто – ту чинну структуру, а також мають отримати підтримку. Уцілому сектор отримає імпульс для розвитку. Це – три глобальні цілі, – пояснив Тарас Висоцький.

Присутні аграрії та політики висловили своє міркування щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.Так, голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк вкотре наголосив делегатам, що земля – не товар.

– Експерти з земельних питань це – люди, які на цій землі працюють. Люди, які на ній виросли. Люди, які отримали цю землю від своїх батьків. У президента була нарада на якій він дав доручення парламенту прийняти до 1 листопада закон про ринок землі. Перша хвиля обурення дала вам розуму назвати це питання «обігом земель». І ви це робите правильно, бо зрозуміли, що земля не може бути товаром. Ваш законопроект непокоїть не лише аграріїв, а й людей які живуть на цій землі. У різних куточках України обласні ради, районні ради, ОТГ, аграрії вже провели перший етап обговорення вашої ініціативи. Ви взагалі ознайомлювалися з тими листами та рішеннями, які вам тоннами відправили до Києва,– звернувся Олег Сиротюк.

Активну підтримку залу та оплески викликала промова Марії Горбаль з Чортківщини, яка вже понад десяток років займається обробітком землі.

– Коли 73 % українців підтримали програму президента Зеленського ,то хотіли разом жити в країні нашої мрії. В країні, де стріляють феєрверки, а не гради. Де бізнес не закривають за години. Де немає оголошень «Робота в Польщі». Поляки вже питаються, в кого можна купити українську землю і на кого з приватних осіб її можна оформити. Мені здається, в Україну з-за кордону повернуться не українці, а ті, хто хоче купити нашу землю і має на це кошти. А ми будемо продавати її для того, щоб взяти дітей і за ті гроші виїхати в іншу країну Ми не будемо бачити життя мрії тут. Аграрії, які сидять у цьому залі, 15-20 років тому взяли занедбані землі колгоспу. У всі ці роки ми вкладали кошти в майно, в дороги, в садочки. Ми були волонтерами та дякували військовим, що бережуть наше небо. Ми допомагали сім’ям загиблих Героїв та продовжуємо це робити. Ми почали будувати нові елеватори, бо думали що ось наступає момент, коли усі українці стануть заможними. А що маємо? Питання продажу земель зараз не на часі, поки на Сході йде кривава війна. Хлопці повертаються скаліченими як фізично, так і психологічно, або взагалі не повертаються. І в цей час влада вважає, що питання продажу землі є найбільш актуальним?! – обурилася жінка.

У результаті двогодинного обговорення спікери та присутні так і не дійшли згоди. Люди передавали делегатам письмові звернення місцевого самоврядування, у яких висловлюються проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Наприкінці заходу уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко додав, що з думок людей сформував аналітичну доповідну записку, аби врахувати пропозицію громадян.