Дівчата не поділили хлопця. У результаті одна потрапила до лікарні, проти іншої – розпочато кримінальне провадження.

До співробітників Теребовлянського відділення поліції звернулася 69-річна жінка та повідомила про те, що жителька Тернопільського району нанесла тілесні ушкодження її 24-річній онуці. Поліцейські почали встановлювати обставини події.

Як з’ясувалося, потерпіла та її кривдниця подруги. Напередодні інциденту дівчата разом приїхали в селище Микулинці в гості до знайомого. Там між ними виник конфлікт – жителька Тернопільського району приревнувала товаришку до хлопця. Вийшовши на вулицю та опинившись на самоті, вона нанесла потерпілій декілька ударів руками. Припинив бійку їх знайомий.

Потерпіла пройшла судово-медичну експертизу для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Проте після отримання висновків експертизи правову кваліфікацію кримінального правопорушення може бути змінено.