У Тернополі святкування Дня міста завершилося скандалом.

Вчора, 28 серпня, біля Театрального майдану сталася масова бійка. Молодики, вочевидь, підігріті алкоголем, гамселили один одного. Поспостерігати за “боями без правил” зібрався чималий натовп осіб, здебільшого такого ж віку.

Приблизно у той же час неподалік, на вулиці Хмельницького, патрульні затримували п’яного дебошира. Це “дійство” також не залишилося без уваги аудиторії.

У коментарях в соцмережах читачі обурюються: поки одні чоловіки та юнаки, ризикуючи власним життям і здоров’ям, захищають країну на фронті, інші шукають розваг і пригод. Також дехто резонно зауважує, що розважальну програму масових гулянь можна було б доповнити роздачею повісток від ТЦК.