Слово за словом – і в хід пішли кулаки: у поліції розповіли деталі вчорашніх бійок у центрі Тернополя

28 серпня в соціальних мережах були викладені відео двох бійок, які сталися в центральній частині міста Тернополя.

Як повідомили у поліції, ці інциденти не пов’язані між собою. Поліцейські встановлюють усіх учасників подій.

Близько 21 години до співробітників поліції надійшло повідомлення про бійку поблизу Театрального майдану. На місці події правоохоронці встановили, що між компанією молодих людей та невідомим чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку. На момент прибуття поліцейських громадянин покинув місце інциденту. Правоохоронці встановлюють особу правопорушника з метою притягнення його до відповідальності.

Ще одна бійка сталася близько 22 години поблизу залізничного вокзалу. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 10 невідомих осіб в стані сп’яніння пошкодили майно в одному із закладів громадського харчування.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Крім того, на підмогу поліцейським прибули екіпажі патрульних. Вони припинили порушення громадського порядку.

За попередніми даними, конфлікт виник між двом компаніями. Словесна суперечка переросла у бійку. На чотирьох осіб працівники поліції склали адмінпротоколи за чотирма статтями Кодексу про адміністративні правопорушення: 173 (дрібне хуліганство), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) та ч. 2 ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).