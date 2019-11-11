Зловмисники поламали туї, які росли на алеї пам’яті загиблих на виробництві, що у парку “Топільче”.

Про це у Фейсбуці повідомила Людмила Павленко.

“Вандалізм, інакше не назвеш… Ось таку неприємну картину застали сьогодні в парку “Топільче”, на алеї пам’яті загиблим на виробництві, що веде до зоокутка. Нахабно зламані три туї. Хіба здорова, свідома людина здатна на таке??? Камери спостереження потрібні і в парках, і лісах, щоб карати таких безсовісних!”, – пише жінка.

У коментарях люди обурюються такими діями вандалів. Дехто пише, що таке могли зробити монстри або ж худоба. Інші пропонують “відривати руки”.

Зазначимо, що алею “Зелені туї” було висаджено у 2010 році.



